Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Украины в Баку Юрием Гусевым. Об этом посол написал в соцсети Х.

«Плодотворная встреча с Хикметом Гаджиевым в ходе рабочего регионального визита в Карабах. Обсудили вопросы расширения сотрудничества между Украиной и Азербайджаном и укрепления координации. Благодарен Азербайджану за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», – написал дипломат.