Представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур сегодня посетят Агдере и Кельбаджар. Об этом написал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в соцсети X.
«С первого дня нашей поездки с представителями дипломатического корпуса в Шушу и Ханкенди. Сейчас направляемся в Агдере и Кельбаджар», — говорится в публикации к видео.
1st Day of our visit to Shusha and Khankandi with the diplomatic corps. Now we are traveling to Agdara and Kalbajar. https://t.co/W92uIhm2Lo
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 12, 2026