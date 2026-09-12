В последние дни ситуация на линии противостояния правительственных сил и хуситов в Йемене заметно изменилась. После нескольких лет относительного затишья боевые действия вновь активизировались сразу на нескольких направлениях. Внезапная атака поддерживаемых Саудовской Аравией сил сменилась таким же внезапным контрнаступлением хуситов, в результате чего уже 10 сентября они захватили стратегически важную Эль-Моху и приблизились к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Однако на этом продвижение не остановилось. Уже 11 сентября хуситы достигли Дхубаба на берегу пролива, а затем заняли стратегический остров Майюн, также известный как Перим, после отхода находившихся там правительственных сил. Таким образом, «Ансар Аллах» получил позиции уже непосредственно в Баб-эль-Мандебе.

Именно это делает новое обострение в Йемене особенно опасным. Баб-эль-Мандеб — южные ворота Красного моря, через которые суда из Индийского океана идут к Суэцкому каналу и далее в Средиземное море. Это один из ключевых торговых маршрутов между Азией и Европой и одновременно важное направление транспортировки нефти и нефтепродуктов. Майюн при этом расположен непосредственно в проливе и разделяет его на два судоходных канала. Его захват не означает возможности полностью перекрыть Баб-эль-Мандеб, но заметно расширяет возможности хуситов для давления на проходящие суда.

Сейчас его значение дополнительно возрастает из-за проблем в Ормузском проливе. Если в четвертом квартале 2025 года через Ормуз проходило около 21,6 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, то во втором квартале 2026 года объем сократился до 4,9 млн. Через Баб-эль-Мандеб, напротив, поток за тот же период вырос с 5,4 до 8,1 млн баррелей в сутки.

Фактически часть транспортной нагрузки смещается в сторону Красного моря. Саудовская Аравия, в частности, может обходить Ормуз, направляя нефть по трубопроводу Восток—Запад к терминалу Янбу. Но дальнейший экспорт с западного побережья королевства зависит уже от безопасности Красного моря и Баб-эль-Мандеба.

Поэтому усиление позиций хуситов на западном побережье Йемена создает для Эр-Рияда новую проблему. Если одновременно окажутся затруднены проходы судов через Ормуз и Баб-эль-Мандеб, возможности быстро перенаправлять нефтяные потоки существенно сократятся. Даже без физического закрытия пролива рост военных рисков способен поднять стоимость страхования танкеров, фрахта и самой транспортировки нефти.

Показательно, что происходящее уже заставило Саудовскую Аравию пересмотреть собственную позицию. Еще в июле Эр-Рияд сообщал Вашингтону, что способен самостоятельно справиться с хуситами и выступал против дальнейшего расширения войны. Теперь наследный принц Мухаммед бин Салман обратился к Дональду Трампу за военной помощью. По данным СМИ, в четверг между ними состоялось как минимум два телефонных разговора, причем саудовская сторона добивалась прямых американских ударов по хуситам.

Трамп пока отказался. США согласились лишь расширить разведывательную поддержку и помощь в определении целей, но не хотят открывать еще один фронт на фоне продолжающегося противостояния с Ираном. В тот же день командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию для срочных координационных переговоров. Сам факт такого визита показывает, насколько серьезно в Вашингтоне воспринимают изменение ситуации.

Еще более масштабными могут оказаться последствия для мировой торговли. При невозможности безопасно пройти через Баб-эль-Мандеб и Суэцкий канал судам, следующим между Азией и Европой, приходится обходить Африку через мыс Доброй Надежды. Маршрут становится значительно длиннее, увеличиваются расходы топлива, время доставки и потребность в судах для перевозки того же объема грузов.

В результате дорожает вся логистическая цепочка. Судоходные компании повышают тарифы, страховщики увеличивают премии за риск, а предприятия вынуждены дольше ждать сырье, комплектующие и готовую продукцию. Часть этих дополнительных расходов в конечном счете переносится на потребителей. Поэтому длительное нарушение движения через Баб-эль-Мандеб способно стать дополнительным инфляционным фактором прежде всего для Европы и стран Средиземноморья, сильно зависящих от торговли через Суэц.

Отдельный удар придется по Египту. Доходы от Суэцкого канала непосредственно зависят от того, сколько судов выбирает маршрут через Красное море. После резкого падения трафика последних лет ситуация только начала улучшаться. В первой половине финансового года 2025/2026 число проходящих через канал судов выросло на 5,8%, тоннаж — на 16%, а доходы — на 18,5%. Новая угроза в Баб-эль-Мандебе может вновь развернуть эту тенденцию.

Причем хуситам для этого необязательно полностью блокировать пролив. Опыт последних лет показал, что достаточно ракетных и беспилотных атак или устойчивой угрозы таких ударов, чтобы крупные перевозчики начали самостоятельно менять маршруты. Для мировой торговли экономический эффект в таком случае может быть почти тем же.

Если хуситам удастся удержать новые позиции и усилить давление на Баб-эль-Мандеб, два ключевых морских выхода Ближнего Востока могут быть одновременно заблокированы, а экономические последствия будут ощущаться далеко за пределами региона: от роста цен на нефть и новых потерь Суэцкого канала до удорожания контейнерных перевозок и товаров, следующих из Азии в Европу.

Однако потенциальным выгодоприобретателем такой ситуации становятся не только сами хуситы, но и Иран. Тегеран и без того располагает возможностями для давления на судоходство в Ормузском проливе. Сохранение сильных позиций «Ансар Аллах» у Баб-эль-Мандеба дает ему дополнительный рычаг уже на другом важнейшем морском маршруте региона.

На этом фоне обращает на себя внимание и недавний телефонный разговор главы МИД Ирана с его саудовским коллегой. Официально стороны сообщили об обсуждении двусторонних отношений и региональных вопросов. Однако в условиях нынешней эскалации трудно представить, чтобы ситуация вокруг Йемена, Ормуза и Красного моря не занимала важного места в контактах Тегерана и Эр-Рияда.

Интересно и то, что у Саудовской Аравии формально появился еще один механизм реагирования — заключенное в августе с Турцией и Пакистаном Мекканское соглашение о совместной обороне. Однако после последних атак хуситов Исламабад заявил, что вопрос о военном ответе в рамках пакта не обсуждался. Пока, однако, новое соглашение не позволяет Эр-Рияду обойтись без поддержки США.

Получается довольно интересная картина. Сам Иран способен оказывать давление на Ормуз, тогда как союзные ему хуситы получили значительно более сильные позиции у Баб-эль-Мандеба. Тегерану при этом необязательно добиваться физического закрытия двух проливов. Уже сама возможность одновременно повышать риски для судоходства на обоих направлениях влияет на стоимость нефти и перевозок и дает Ирану дополнительный аргумент в отношениях с соседями.

Как Саудовская Аравия и другие государства региона будут реагировать на этот новый баланс рисков, покажет дальнейшее развитие событий.