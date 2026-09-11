Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно заявила, что в Евросоюзе обсуждают, как эффективнее поддержать Азербайджан и его народ на пути к миру.

По её словам, ЕС полностью уважает ведущую роль сторон в мирном процессе, но готов оказывать практическую поддержку обоим государствам.

Гроно отдельно отметила сотрудничество в сфере разминирования, подчеркнув, что оно создаёт условия для безопасного возвращения людей в свои дома.

Она также заявила, что для устойчивого мира необходимо решать вопросы, связанные с наследием конфликта, в том числе с сохранением культурного и исторического наследия.