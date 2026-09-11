Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получает позитивные сигналы от Европейского союза и других партнёров о готовности поддержать восстановление Карабаха.

По его словам, это создаст новые возможности для транспортной взаимосвязанности, развития коридора Восток–Запад и Среднего коридора, а также будет способствовать интеграции Армении в региональные процессы.

Гаджиев отметил, что масштабные восстановительные работы в Карабахе были проведены всего за шесть лет, несмотря на серьёзную минную угрозу.

«Мы начали не с нуля, а с минус пяти», — подчеркнул он, добавив, что мины продолжают препятствовать реконструкции, но не способны остановить процесс возвращения вынужденных переселенцев.

По словам Гаджиева, сегодня в Карабахе живут, работают и учатся около 100 тысяч человек. Он назвал опыт Азербайджана в постконфликтном восстановлении уникальным и применимым в других регионах мира.