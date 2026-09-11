Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил, что вместе с представителями дипломатического корпуса совершил уже 22-ю поездку в Карабах.
Об этом он написал в соцсети X.
«За последние шесть лет мы стали свидетелями впечатляющих и показательных преобразований в Карабахе и Восточном Зангезуре. Сегодня эти земли переживают настоящий период возрождения», — отметил Гаджиев.
По его словам, с каждой поездкой становятся заметны новые результаты восстановления и развития, а также постепенное возвращение жизни на эти территории.
This marks our 22nd visit to Karabakh together with the diplomatic corps.
Over the past six years, we have witnessed the remarkable and exemplary transformation of Karabakh and Eastern Zangezur unfolding before our eyes. Today, these lands are experiencing a true renaissance.… pic.twitter.com/4SvwShMtOm
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 11, 2026