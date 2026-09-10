Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, так как он неоднократно нарушал свои обещания.

По словам Карни, Канада «усвоила уроки истории» и считает, Путину нельзя доверять.

«Начиная с Минских соглашений и вплоть до сегодняшнего утра Путин неоднократно нарушал свои обещания», – сказал премьер.

Он также возложил ответственность за удары по больницам, торговым центрам и жилым домам Украины, а также за приказы о похищении украинских детей на российского президента.

По словам премьера, Путин рассчитывал быстро добиться своих целей, взяв Киев за несколько дней и добившись краха украинского государства.