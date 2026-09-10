Япония потребовала исправить карту мира Equal Earth из-за изображения Курильских островов в том же цвете, что и территория России, сообщает Meduza.

Напомним, 4 сентября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом использовать вместо традиционной карты мира в проекции Меркатора равновеликую проекцию Equal Earth. Она не сохраняет в точности ни углы, ни площади, однако точнее передает соотношение размеров стран и континентов.

Сторонники резолюции считают, что особенности проекции Меркатора десятилетиями визуально преуменьшали значение Африки и других регионов глобального Юга, что влияло на их восприятие в образовании, культуре и политике. При этом Россия и Гренландия на такой карте выглядят значительно больше своего реального размера из-за расположения в высоких широтах.

Резолюцию поддержали 164 страны, еще шесть воздержались. Против проголосовали только США.

Япония изначально поддержала резолюцию, однако в четверг представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что новая карта «содержит изображение, противоречащее позиции правительства Японии».