Россия продолжит добиваться соблюдения решений Совета Безопасности ООН о прекращении действия резолюций по иранским санкциям и призывает Запад отказаться от попыток их восстановления, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Россия будет и далее отстаивать целостность и необходимость неукоснительного соблюдения ранее принятых Советом Безопасности решений о прекращении действия резолюции по иранской проблематике. Призываем западных коллег отказаться от своих неправомерных притязаний на их восстановление и перестать препятствовать нормальному функционированию Совета в первую очередь в рамках его легитимных вспомогательных органов», – сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Небензя также заявил, что Россия «продолжит препятствовать попыткам реанимировать комитет 1737» по санкциям в отношении ядерной программы Ирана.

Россия и Китай выступили против проведения заседания, после чего вопрос был вынесен на голосование. За его проведение проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против выступили РФ и КНР, еще два государства – Пакистан и Сомали – воздержались.