Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 21 мая поднялась выше $107 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:57 по бакинскому времени, цена Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE выросла на 5,77%, до $107,05 за баррель.



20:13 Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне опасений по поводу перебоев с поставками сырья из стран Персидского залива из-за участившихся атак на танкеры, сообщает «Интерфакс».

К 17:05 по бакинскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $105,28 за баррель, прибавив $4,07, или 4,02%, по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $3,71, или 3,86%, до $99,76 за баррель.

Накануне власти Ирана сообщили об атаке на десять судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Дополнительные риски для поставок нефти возникают и на альтернативных маршрутах экспорта с Ближнего Востока. Йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, создавая угрозу судоходству и поставкам через Красное море. Так, в четверг стало известно, что хуситы взяли под контроль стратегически важный портовый город Моха на побережье Красного моря, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива.