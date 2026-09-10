С 1 января 2027 года работающие в России иностранцы должны будут обеспечивать членов своих семей, находящихся на их иждивении и проживающих в стране. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил первый заместитель главы МВД — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть.

По его словам, мера направлена на ограничение пребывания в России неработающих членов семей мигрантов и реализуется в рамках Концепции государственной миграционной политики.

Кикоть также отметил, что после введения критериев зачисления детей мигрантов в российские школы число неработающих членов семей уже сократилось на 20% — с 1,7 млн человек.

Согласно принятому закону, с 2027 года трудовые мигранты в России должны будут обеспечивать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. При несоответствии установленным требованиям патент или разрешение на работу может быть не выдано либо аннулировано.