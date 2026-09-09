МИД России и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии и войну РФ против Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
С турецкой стороны в консультациях принял участие директор Департамента Восточной Европы и Южного Кавказа МИД Турции Мехмет Самсар, с российской – заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«Отмечена недопустимость привнесения извне любых инициатив, которые создавали бы в Центральной Азии и на Южном Кавказе новые разделительные линии. В этом контексте стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) как перспективного механизма для укрепления стабильности и безопасности на основе принципа «региональной ответственности», – говорится в сообщении ведомства.