Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку продолжает внимательно следить за процессом нормализации отношений с Арменией и сохраняет неизменной свою позицию. Об этом он заявил журналистам в рамках церемонии открытия высокого уровня Четвертой Климатической недели (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.

По словам Байрамова, в рамках процесса нормализации уже предприняты важные шаги. В качестве примера министр назвал встречи представителей гражданского общества и официальных лиц двух стран.

Министр также напомнил, что в Совместной декларации, принятой в Вашингтоне, отмечена необходимость принятия новой конституции Армении для завершения процесса нормализации. «Сроки реализации этого шага зависят от внутренних процессов в Армении», — отметил он.

Байрамов добавил, что после выборов премьер-министр Армении сделал новые заявления относительно обнародования проекта конституции до конца года. «Мы следим за развитием событий. Позиция официального Баку остается неизменной», — подчеркнул Байрамов.