Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во вторник обсудил с временным поверенным в делах США в Армении Дэвидом Алленом мирный процесс между Баку и Ереваном, а также реализацию «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), сообщает пресс-служба МИД республики.

Стороны обсудили предпринимаемые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продвижению мирного процесса, обеспечению долгосрочного и устойчивого мира, а также укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Отдельное внимание было уделено итогам визита Мамедова в США, состоявшегося по случаю годовщины Вашингтонского мирного саммита. Стороны также обсудили реализацию TRIPP и создание компании по развитию проекта, которая будет руководить строительством соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по двусторонней повестке Азербайджан–США и перспективам дальнейшего сотрудничества в рамках направлений, отраженных в Хартии о стратегическом партнерстве.

Во встрече также приняла участие временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон.