Завтра, 9 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако в некоторых местах днем возможны кратковременные небольшие дожди. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем ​​- 22-26° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 55-60% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны кратковременные ливни и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем ​​- 23-28° тепла, в горах ночью — 7-12°, днем ​​- 15-19° тепла.