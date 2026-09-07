Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана призвало жителей соблюдать меры безопасности в связи с сильным ветром, который наблюдается на территории страны, включая Баку и Абшеронский полуостров, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве предупредили, что несоблюдение правил безопасности в таких погодных условиях создает угрозу жизни и здоровью людей.

Жителям рекомендовали держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий, рекламных щитов, электрических опор, линий электропередачи и высоких деревьев.

Кроме того, в МЧС напомнили, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, поэтому необходимо уделять особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности.

Ранее из-за сильного ветра в Баку дерево рухнуло на припаркованные автомобили.