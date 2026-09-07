На фоне растущей неопределенности вокруг Каспийского моря вопросы безопасности начинают занимать все более заметное место в повестке прибрежных государств. Еще недавно Каспий оставался в стороне от вооруженных конфликтов, разворачивавшихся по его периметру. Теперь эта относительная защищенность ставится под сомнение.

Израильские удары по Ирану уже затронули военные объекты на каспийском направлении. С севера приближается российско-украинский конфликт. Украинские беспилотники действуют на все большем удалении, а под ударами оказываются не только военные объекты, но и инфраструктура, связанная с Каспийским регионом.

Особенно чувствительной становится безопасность энергетических коммуникаций. Атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума и танкеры, перевозящие казахстанскую нефть, уже заставили Казахстан предпринимать дополнительные шаги для защиты своих экономических интересов и маршрутов экспорта энергоресурсов.

Все это постепенно меняет привычную картину безопасности на Каспии. Современные средства поражения позволяют переносить военные действия на сотни километров, а потенциальными целями становятся порты, корабли, нефтегазовые платформы и другая критически важная инфраструктура.

Конечно, в этом смысле далеко не случайно, что Азербайджан также начинает усиливать свою военно-морскую составляющую. В этой связи накануне 6 сентября президент Ильхам Алиев в сопровождении первого вице-президента Мехрибан Алиевой посетил базу Военно-морских сил в Гарадагском районе, где ему были представлены новые беспилотные морские средства SALVO и KAYRA. В присутствии главы государства прошли их практические испытания, после чего состоялось оперативное совещание по вопросам военного строительства.

Выбор именно морских беспилотников также вполне объясним. Война в Черном море наглядно показала, насколько сильно сравнительно дешевые безэкипажные катера способны изменить соотношение сил. Украина, практически не имея крупного надводного флота, с помощью морских дронов смогла создать серьезную угрозу российским кораблям и существенно ограничить свободу действий Черноморского флота.

Для Азербайджана подобная модель тем более знакома. В 2020 году одним из важнейших факторов его военного преимущества стало широкое применение беспилотной авиации. Теперь тот же принцип — ставка на относительно недорогие, технологичные и высокоточные средства — постепенно переносится на море.

SALVO и KAYRA при этом предназначены для разных задач. 15-метровый SALVO способен вести разведку, патрулировать акваторию и наносить удары. Его дальность достигает 400 морских миль, скорость превышает 35 узлов. KAYRA значительно меньше — 7,6 метра, однако развивает скорость свыше 60 узлов и фактически представляет собой морской дрон-камикадзе с дальностью до 300 морских миль. Вместе они дают флоту довольно широкий набор возможностей — от наблюдения и охраны морских объектов до непосредственного поражения целей. Для Азербайджана, значительная часть нефтегазовой инфраструктуры которого расположена непосредственно в Каспии, это имеет вполне практическое значение.

Но есть и еще один немаловажный момент. Новые катера не закупаются в готовом виде за рубежом. Они производятся непосредственно в Азербайджане на совместном участке компании MİRAS и турецкой судостроительной компании DEARSAN. И здесь еще раз ощущаешь важность военно-технического сотрудничества Азербайджана и Турции, которое все чаще переходит от поставок готового вооружения к совместному производству. Азербайджан получает не только сами системы, но и технологии, производственные мощности, опыт их обслуживания и дальнейшей модернизации. Тем самым постепенно повышается и степень интеграции военно-промышленных комплексов двух стран.

Поэтому появление беспилотных катеров на Каспии вряд ли стоит воспринимать просто как пополнение азербайджанского флота двумя новыми образцами техники. На фоне растущей неопределенности вокруг Каспия Баку также адаптируется к новым условиям. И, судя по всему, вслед за беспилотной авиацией свое место в структуре Вооруженных сил Азербайджана постепенно займут и морские дроны.