Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Военно-морские силы республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт президенту.

Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву перед штабом Военно-морских сил, почтили его память.

Алиев и первая леди были проинформированы о назначении и тактико-технических особенностях вооруженных беспилотных морских средств SALVO (SİDV), беспилотных морских средств-камикадзе KAYRA (KİDV), разработанных с применением передовых технологических инноваций на совместном производственном участке ООО «Военно-промышленная компания MİRAS», действующем в подчинении Министерства обороны, и АК «Судостроительная промышленность DEARSAN».

Затем глава государства и первая леди ознакомились с работами, проделанными на производственном участке.

После этого были проведены практические испытания произведенных беспилотных морских средств.

В заключение под председательством президента, Верховного главнокомандующего ВС состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам военного строительства.