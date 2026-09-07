Потери туристического сектора Антальи из-за сокращения иностранного турпотока в этом году могут составить около 700 млн евро, сообщает турецкая газета Ekonomim.

По данным издания, за восемь месяцев курортный регион посетили 10,76 млн иностранных туристов, что примерно на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представители туристического сектора оценивают совокупные потери Антальи в 600–700 млн евро.

При этом член совета директоров MK Group Turizm Yatırımları Корхан Алшан считает, что фактический ущерб может оказаться ниже. По его оценке, потери составят порядка 350–500 млн долларов.

Снижение турпотока оказывает давление на гостиничный бизнес, сферу общественного питания, транспорт и другие отрасли, зависящие от туристических расходов.