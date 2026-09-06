Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег обсудили развитие транзитных и пограничных проектов, а также сотрудничество в энергетике и грузоперевозках, сообщает информационный портал правительства Ирана.

В ходе телефонного разговора особое внимание стороны уделили взаимодействию в нефтегазовой отрасли, вопросам поставок газа и электроэнергии, а также развитию грузовых перевозок. Садег подчеркнула важность проведения совместных заседаний по этим направлениям и предложила в ближайшее время создать совместный комитет для оценки результатов такой работы.

Иранский министр также отметила положительную динамику в отношениях между двумя странами, связав ее с активным взаимодействием и переговорами президентов Азербайджана и Ирана, а также представителей государственных структур.

В свою очередь, Мустафаев сообщил о продвижении железнодорожных проектов. В частности, в Азербайджане продолжается строительство железной дороги в направлении Агбенда.

После завершения работ на иранском участке маршрут сможет увеличить возможности для грузовых перевозок. Мустафаев также высоко оценил усилия иранского правительства по восстановлению и обеспечению функционирования транзитных маршрутов.