Советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии прибыли в Киев перед переговорами украинского руководства с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Украинские СМИ сообщают, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером уже началась.

14:42 Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину для участия в переговорах по урегулированию войны, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.

Американскую делегацию встретили глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Уиткоффа и Кушнера также поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне представители США провели в Москве более трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что спецпосланники президента США Дональда Трампа представили Путину свои соображения относительно возможных путей завершения войны против Украины.

По данным Bloomberg, предыдущие визиты спецпосланников Трампа в Москву не принесли результатов, а после последних переговоров Кремль дал понять, что не намерен отказываться от своих военных целей в Украине. Как сообщили агентству анонимные источники, близкие к Кремлю, Путин готов прекратить войну только на собственных условиях, а требования Москвы становятся все более жесткими, поскольку там уверены в своем «военном превосходстве» над Украиной.