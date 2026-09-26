Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой вероятности попытки России расширить военные действия за пределы Украины и призвал союзников усилить совместную оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинского лидера в Telegram.

«У многих разведок есть информация, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства, возможно, другие регионы», – заявил Зеленский.

Он не уточнил, какие именно страны или регионы могут стать потенциальными целями, однако призвал союзников совместно укреплять оборону и принимать превентивные меры.

«И именно поэтому мы говорим с партнерами о более серьезных санкциях», – отметил президент Украины.

Зеленский также заявил, что Россия планирует в 2027 году потратить $12 млрд на производство реактивных «Шахедов» и барражирующих боеприпасов.

«Конечно, это касается не только Украины и не только нас», – предупредил он союзников.

По словам Зеленского, в настоящее время украинская ПВО уничтожает около 55% российских реактивных «Шахедов». Только в сентябре, утверждает украинский лидер, Россия запустила по Украине более 2,73 тыс. таких беспилотников.