Россия считает убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и представителей высшего руководства республики неприемлемым проявлением силового диктата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Неприемлемым проявлением силового диктата считаем убийство верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи, членов военного и политического руководства исламской республики», – сказал Лавров.

По его словам, особую тревогу вызывает то, что другими целями американо-израильской агрессии, начавшейся в июне прошлого года, стали не только гражданская инфраструктура Ирана, но и мирные ядерные объекты, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ.

«Это нанесло непоправимый урон авторитету МАГАТЭ и всей системе нераспространения ядерного оружия», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Касаясь урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, Лавров отметил, что важным условием для этого является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.

«Рецидивы вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются, несмотря на очевидный всем ущерб для мировой навигации и торговли. Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива – арабскими странами и Ираном», – указал министр.

По словам Лаврова, Россия готова вместе с другими ответственными странами вносить конструктивный вклад в стабилизацию этого стратегически важного района.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров также заявил, что Исламабадский меморандум между США и Ираном был честной сделкой, подписанной на высшем уровне, поэтому стоит рассмотреть возможность возвращения к нему.