Президент США Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план восстановления судоходства через Ормузский пролив из-за недоверия к Тегерану, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

В эфире телеканала Fox News у дипломата спросили, связано ли решение Трампа с тем, что американская сторона не верит в готовность Ирана соблюдать договоренности.

«Это отчасти так. Они нарушили прошлую сделку», – ответил Уолтц.

Постпред США также уклонился от ответа на вопрос о готовности Вашингтона в ближайшее время возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.

«Я не стану забегать вперед президента», – указал дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран через Катар передал США семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. По его словам, предложения не являются новыми и уже были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США.

Позже сообщалось, что Трамп отклонил предложенный Тегераном план.