Президент РФ Владимир Путин провел более трехчасовую встречу с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили пути урегулирования конфликта в Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сказал Ушаков журналистам.
По его словам, беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке.
Помощник президента подчеркнул, что в ходе встречи российский лидер подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок.
«И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», — сказал Ушаков.
Он также отметил, что американские представители серьезно подготовились к этой поездке.
«Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования», — добавил Ушаков.
По его словам, Уиткофф и Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве «полученные лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта в Украине».
«В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», — отметил Ушаков по итогам встречи.