Президент РФ Владимир Путин провел более трехчасовую встречу с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили пути урегулирования конфликта в Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке.

Помощник президента подчеркнул, что в ходе встречи российский лидер подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок.

«И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что американские представители серьезно подготовились к этой поездке.

«Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования», — добавил Ушаков.

По его словам, Уиткофф и Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве «полученные лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта в Украине».