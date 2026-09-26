Военно-морские силы США начали летные испытания новой компактной гиперзвуковой ракеты Blackbeard, которой планируется вооружить палубные истребители F-35C и F/A-18E/F Super Hornet для поражения воздушных и надводных целей, следует из данных ВМС США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Управление программ закупок авиационной техники (PAE-A) ВМС США опубликовало видеозапись, на которой две ракеты Blackbeard показаны на подвеске истребителя F/A-18E/F Super Hornet во время летных испытаний. При этом о проведении реальных пусков ракеты не сообщается.

Американские ВМС рассчитывают принять Blackbeard на вооружение в ограниченном объеме не позднее 2028 года. Ракета должна стать новым высокоскоростным средством поражения для палубной авиации, в том числе для уничтожения надводных целей без входа самолета в зону действия ПВО противника.

Blackbeard разрабатывается компанией Castelion в рамках программы Multi-mission Affordable Capacity Effector (MACE). Проект предусматривает относительно низкую стоимость и высокие темпы производства ракеты.

Конструкция Blackbeard включает ускоритель и гиперзвуковой блок. Скорость ракеты составляет не менее 5 Маха, дальность – около 920 км. Истребители F-35C и F/A-18E/F смогут нести до четырех таких ракет.

Согласно условиям контракта с Castelion, с 2027 года в течение двух лет планируется ежегодно производить по 500 ракет. В дальнейшем контракт может быть продлен еще на пять лет, а общее количество произведенных Blackbeard может достичь 12 тыс. единиц.

Американские СМИ отмечают, что Пентагон стремится ускорить закупки относительно дешевых ракет на фоне сокращения критически важных запасов вооружений. По их данным, боевые действия против Ирана истощили американские ракетные арсеналы и усилили давление на вооруженные силы США, которым необходимо быстро восполнять дорогостоящие боеприпасы.