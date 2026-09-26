Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ищет поводы для отказа от переговоров и продолжения боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

По словам Зеленского, Москва пока не демонстрирует готовности остановить боевые действия. Он утверждает, что президент России Владимир Путин находит поводы для отказа от встреч и трехстороннего формата переговоров.

«Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом убедился в том, что американская сторона оценивает ситуацию аналогичным образом.

По словам украинского лидера, главной задачей международного сообщества должно стать изменение приоритетов российского руководства. Он считает необходимым создать условия, при которых Россия будет направлять средства не на продолжение боевых действий, а на другие нужды, что, по его мнению, позволит завершить конфликт.

Зеленский добавил, что Украина работает над этим с партнерами из США, Европы, Канады и Японии.