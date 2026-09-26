Россия допускает возможность переноса российских зенитных ракетных комплексов С-400 с территории Турции в третью дружественную страну, однако пока соответствующих запросов не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Есть такие возможности, исключительно с нашего согласия, когда страна, куда могут быть направлены эти системы С-400 будет ответственной и будет находиться в дружественных отношениях с Российской Федерацией, чтобы мы твердо знали, что никуда из этой страны эти системы не попадут», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр отметил, что это особенно важно учитывать, поскольку европейские страны неоднократно закупали у государств Африки, Азии, Латинской Америки и арабского мира вооружения с гарантиями их непередачи третьим сторонам, а затем передавали их Украине.