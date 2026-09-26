Москва считает, что настало время для создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока — обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал министр.

Лавров напомнил, что почти год назад Совет Безопасности ООН по инициативе Вашингтона одобрил план мира для сектора Газа, однако мир там не наступил. По его словам, гуманитарная ситуация в анклаве по-прежнему остается критической.

Министр также отметил ухудшение ситуации на Западном берегу реки Иордан, где Израиль расширяет поселенческую активность.

Лавров подчеркнул, что от ООН и государств-членов требуются срочные нестандартные меры для того, чтобы обратить вспять неблагоприятные тенденции на Ближнем Востоке и близлежащих территориях.

По его словам, речь идет не только о Палестине, но также о Ливане, Сирии, Йемене, Ираке, Судане, Сомали, Южном Судане и других странах Африки, где продолжаются конфликты.

