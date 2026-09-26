Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США, однако отмечает, что пока они не принесли результата, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Нью-Йорке.
«Хорошо то, что усилия по возобновлению переговоров между Ираном и США продолжаются. Плохо то, что они пока не принесли результата», – сказал Фидан по итогам участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам главы турецкого МИД, необходимо продолжать дипломатические усилия, не допуская эскалации конфликта и возобновления войны.
«Мы обсудили с нашими американскими и иранскими партнерами вопросы недопущения распространения войны на регион», – указал министр.