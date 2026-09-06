Предыдущие визиты спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву не принесли ощутимых результатов, а во время их последней встречи с российским президентом Владимиром Путиным Кремль не дал сигналов об отказе от военных целей в Украине, пишет Bloomberg.

Как сообщили агентству источники, близкие к Кремлю, Путин готов прекратить войну только на своих условиях. При этом требования Москвы ужесточаются, поскольку там уверены в своем военном превосходстве над Украиной.

Bloomberg также приводит оценки аналитиков относительно возможных результатов визита Уиткоффа и Кушнера. Старший политолог RAND Corporation Самуэль Чарап считает визит своевременным, «поскольку нынешняя эскалация стремительно набирает обороты, и, вероятно, предоставленные сами себе стороны будут и дальше повышать ставки».

В то же время один из европейских дипломатов выразил сомнения в порядке визитов американских спецпредставителей: сначала они отправились в Москву, а затем планируют посетить Киев.

«Дипломатия действительно работает, и мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзниками», – указала посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене.

Москва не отказалась от своих военных целей, полагает дипломат.