О политическом «звездопаде» в ЦА; проблемах с въездом в Казахстан и его атомных амбициях; о том, кому достанется новый остров в Каспийском море; о вечном добрососедстве Кыргызстана и Китая; избавлении от уранового наследия СССР в Таджикистане; грандиозных заявках Узбекистана и многом другом – в обзоре Minval.

Двумя – и по-разному – важными событиями ознаменована уходящая неделя в Центральной Азии: саммитом глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стартом VI Всемирных игр кочевников. Оба мероприятия принимала столица Кыргызстана – Бишкек. На открытии Игр присутствовали практически все главы государств, участвовавшие в саммите ШОС, а также руководители международных организаций, включая ООН.

Minval широко осветил форумы ШОС, двусторонние и многосторонние переговоры лидеров государств на полях саммита. Здесь же – коротко о том, какое значение имеет для государств Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Узбекистана – членство в Шанхайской организации, состоящей из 10 стран, в том числе, Китая, России, Беларуси, Индии, Пакистана, Ирана; имеющей 14 партнеров по диалогу, включая Азербайджан и Турцию.

В первую очередь, оно повышает уровень безопасности региона, его международную значимость на геополитической арене, степень вовлеченности в глобальные процессы в ареале Евразии; придает импульс развитию отношений республик ЦА – в двустороннем и многостороннем форматах – с Китаем, Россией, Ираном, Индией и Пакистаном, другими странами. Все это вкупе имеет прямое отношение к развитию торгово-экономических, транспортно-логистических, образовательных, технологических связей с ведущими евразийскими державами, способствуя, к тому же, привлечению в регион иностранных инвестиций.

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Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение $400 млн для модернизации в регионе Центрально-Азиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС) пунктов пересечения границ, снижения транспортных и логистических издержек, улучшения перемещения людей и товаров, передает «Ховар» со ссылкой на министерство транспорта Таджикистана.

Отмечается, что несмотря на прогресс в области торговых и транспортных связей, пункты пересечения границ остаются узким местом на всех коридорах ЦАРЭС из-за растущих объёмов торговли, ограниченности инфраструктуры и пропускной способности. Это приводит к экономическим потерям и трудностям для транспортных компаний, торговцев, пассажиров, а также повышает риски торговли людьми.

Казахстан

В республике неделя началась с важного политического и институционального события – депутаты нового Курултая (однопалатного парламента) утвердили кандидатуру Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, а Олжаса Бектенова – на должность премьер-министра страны. Оба – кандидатуры президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, должность вице-президента была введена после принятия страной новой Конституции в марте текущего года. Ранее Ерлан Карин занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента. А Олжас Бектенов возглавлял правительство с 2024 года. Формирование кабинета завершилось к концу недели.

Сенсационных назначений не было: помимо премьера, посты в новом правительстве сохранило большинство его заместителей и глав ведомств. Кадровые перестановки затронули четыре министерства – иностранных дел (его возглавил Мухтар Тлеуберди); экологии и природных ресурсов (Алибек Куантыров); культуры и информации (Арман Кырыкбаев); по чрезвычайным ситуациям – Мурат Муханов.

Таким образом, состав правительства свидетельствует о продолжении прежнего внутри- и внешнеполитического курса президента Касым-Жомарта Токаева.

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Гражданам из безвизовых стран придется оформлять платное электронное разрешение на въезд в Казахстан. Это правило распространяется и на визитеров из соседнего Узбекистана, информирует «Газета» (РУз). Разрешение должно быть оформлено за 72 часа до въезда в РК через платформу QazETA. Размер платы за оформление разрешения установит правительство республики.

QazETA – государственная цифровая платформа для иностранных граждан, через которую можно получить доступ к ключевым миграционным услугам по принципу «одного окна». На данном этапе она работает в пилотном режиме.

Кому потребуется ETA? Она предназначена для граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд в Казахстан. От получения электронного разрешения на въезд освобождены лица младше 16 лет, а также достигшие 65 лет; имеющие дипломатические и служебные паспорта; члены официальных делегаций; иностранные граждане, имеющие визу Казахстана или вид на жительство в стране. Транзитным пассажирам, находящимся в транзитной зоне международных аэропортов (до 3 дней), оформлять ETA не требуется.

Для подачи заявки необходимо предъявление национального паспорта, ID-карты для граждан Узбекистана и Кыргызстана, внутреннего паспорта для граждан РФ; адрес электронной почты; цели въезда в Казахстан. Срок действия ETA – 180 дней.

Наличие электронного разрешения не означает, что иностранному гражданину гарантирован въезд в Казахстан. Окончательное решение о допуске в страну принимает уполномоченный государственным органом во время пограничного контроля.

В пилотный период получение ETA для граждан из безвизовых стран носит рекомендательный характер. По его завершении ETA станет обязательной (внедрение системы запланировано до декабря 2026 года).

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Кому достанется новый остров в Каспийском море? Таким вопросом задается «Восточный экспресс 24», сообщивший, что у побережья Казахстана из-под воды поднялся новый участок суши. Ранее он был скрыт, однако снижение уровня Каспийского моря обнажило землю. Находку обнаружил основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

«Сразу возник практический вопрос: можно ли занять остров, оформить его в собственность и использовать?», на который юристы отвечают – «нет». Поясняется, что согласно статье 12 Водного кодекса РК, право собственности на водный фонд и земли водного фонда принадлежит народу Казахстана, а от имени народа это право осуществляет государство. Аналогичное положение закреплено в Земельном кодексе. Это означает: сам факт появления суши из-под воды не делает ее частной собственностью. Самостоятельно объявить остров своей территорией, начать строительство или использовать его по своему усмотрению запрещено. Для определения правового статуса необходимо установить местоположение участка, его границы и категорию земель.

Для туристической отрасли, пишет издание, новые участки суши потенциально интересны – например, для экологических маршрутов или экскурсий. Однако любая хозяйственная деятельность возможна только при наличии предусмотренных законом оснований и разрешений. Пока же новый остров – это территория, принадлежащая народу Казахстана.

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«Росатом» и «Казахстанские атомные электрические станции» подписали в ходе «Восточного экономического форума» (ВЭФ) контракт на строительство АЭС «Балхаш» в Казахстане, передает ТАСС. АЭС, состоящую из двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт, возведут вблизи села Улькен Жамбылского района Алматинской области (юг страны). Начало физических работ по возведению станции запланировано на 2027 год. Стоимость строительства АЭС – порядка 16,4 млрд долларов.

«Подписанный документ знаменует новый этап нашего сотрудничества с Казахстаном. В ближайшее время «Росатому» предстоит осуществить проектные работы и создать международный консорциум из компаний — поставщиков оборудования. При этом на всех стадиях проекта мы четко придерживаемся главной задачи: построить и ввести в эксплуатацию энергоблоки, отвечающие самым строгим международным требованиям по безопасности и эффективности», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, российские атомные технологии должны стать основой для энергетической независимости и устойчивого развития Казахстана.

Напомним, в прошлом году президент Токаев заявил о необходимости построить в стране три АЭС. Первую в поселке Улькен возведет «Росатом». Площадкой для второй АЭС определён Жамбылский район Алматинской области. В качестве приоритетного подрядчика для этого проекта рассматривается китайская компания CNC. Территорией для размещения третьей станции с реакторами малой и средней мощности названо побережье Каспия в Западном Казахстане.

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В республике началась реализация вольфрамового проекта с участием сыновей президента США Дональда Трампа, информирует «Восточный экспресс 24». Инвестиции в разработку месторождения вольфрама «Северный Катпар» (Карагандинская область) оценены в $1,1 млрд. Речь о формировании полного производственного цикла, что обеспечит проекту около 15% доли в мировой добыче этого стратегического сырья.

Гендиректор Cove Kaz Capital Group Доминик Хитон акцентировал внимание на построении в Казахстане конкурентоспособной перерабатывающей отрасли с высокой добавленной стоимостью и вовлечении локального бизнеса в цепочки поставок. А представитель «Тау-Кен Самрук» Данияр Идрисов отметил, что партнёрство охватит весь спектр операций — от извлечения руды до металлургического передела.

Как сообщает издание, «базовые договоренности по созданию совместного предприятия зафиксированы в ноябре 2025 года на полях вашингтонского саммита «C5+1», а в феврале 2026-го подписаны ключевые транзакционные документы. В апреле Financial Times сообщило о вхождении в проект сыновей президента США Дональда Трампа через компанию Skyline Builders». Ожидается, что после получения всех необходимых согласований к концу 2026-го – началу 2027 года, оператором выступит объединенная структура Kaz Resources Inc.

Ранее, в феврале 2026 года, «Тау-Кен Самрук» (входит в «Самрук-Қазына») реализовал 70% ТОО «Северный Катпар» за $114,8 млн.

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Казахстанская компания «КазТрансОйл» инвестирует 25 млрд тенге в расширение магистрального нефтепровода «Туймазы — Омск — Новосибирск – 2» для увеличения транзита российской нефти в Китай с 10 млн тонн до 12,5 млн тонн ежегодно.

По сообщению, распространенному компанией, в рамках этого проекта также будет построена новая нефтеперекачивающая станция «Солтустiк Кызылжар». Работы запланированы на 2026-2030 годы.

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Компания «КазТрансОйл» (КТО) впервые отправила нефть транзитом в Кыргызстан – вероятно, из России, передает ИА «Фергана». По данным казахстанской компании, объем первой транзитной поставки составил 35 тыс. тонн нефти по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта Шагыр, где её перегружают в железнодорожные цистерны.

«Запуск транзита в Кыргызстан открывает новый маршрут транспортировки нефти через территорию Казахстана и расширяет перечень транзитных услуг, оказываемых «КазТрансОйлом», – указано в пресс-релизе компании.

По оценке отраслевого издания «ИнфоТЭК», вероятно, речь идет о российской нефти: ранее «КазТрансОйл» уже вводил тарифную модель для ее транзита по маршруту граница РФ — Шагыр – Кыргызстан (он была отменена в 2023 году). В официальном сообщении о партии в 35 тыс. тонн страна происхождения нефти и грузовладелец не названы.

В Кыргызстане работают семь мини-НПЗ, которые не могут выйти на полную мощность из-за дефицита сырья. Среди наиболее крупных – нефтеперерабатывающий завод «Джунда», принадлежащий китайской Shanxi Coal Chemical Industry Group. Его мощность – 800 тыс. тонн сырья в год. А также «Кыргыз Петролеум Компани», принадлежащий «Кыргызнефтегазу», – он рассчитан на переработку 500 тыс. тонн сырья в год.

Годовое потребление нефтепродуктов в Кыргызстане составляет около 2 млн тонн, при этом собственное производство покрывает лишь небольшую часть внутреннего спроса. До недавнего времени нефтепродукты в Кыргызстан поставляла, в основном, Россия, покрывавшая 90–95% потребности местного рынка. В связи с дефицитом топлива в РФ Бишкеку пришлось искать альтернативные источники поставок, в том числе из Беларуси и Китая.

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Китайская грузовой гигант – авиакомпания China Central Longhao, запускает рейсы через международный аэропорт Астаны. Как передает inbusiness.kz, полеты стартуют уже в сентябре. Рейсы будут выполняться на грузовых Boeing 747-400F с частотой до четырех в неделю.

Отмечается, что привлечение нового авиаперевозчика позволит расширить грузовую маршрутную сеть аэропорта и усилить роль Астаны как важного транзитного узла между Китаем, странами Центральной Азии и международными рынками.

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Учения ОДКБ «Рубеж-2026» пройдут в Казахстане во второй декаде сентября на полигоне «Коктал». По информации Объединённого штаба ОДКБ, сценарий маневров синхронизирован со стратегическим командно-штабным учением Вооруженных сил Казахстана «Батыл тойтарыс-2026» («Решительный отпор»).

Основной акцент сделан на выполнении учебно-боевых задач в горно-пустынной местности при взаимодействии с пограничными войсками и Национальной гвардией РК. Задача маневров – совершенствование управления силами быстрого реагирования с учётом опыта современных вооруженных конфликтов.

Сообщается также, что в плане мероприятий ОДКБ на текущий год приоритет отдан Центрально-Азиатскому и Восточно-Европейскому направлениям – исходя из текущей военно-политической конъюнктуры и трансформации характера конфликтов.

В конце сентября крупнейшие командно-штабные учения ОДКБ «Взаимодействие-2026», а также специальные мероприятия «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» состоятся в России, а в середине октября – в Беларуси («Нерушимое братство-2026» и отработка ликвидации биологических угроз в рамках учений «Барьер-2026»).

Кыргызстан

Президент республики Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Церемония состоялась в ходе государственного визита китайского лидера в Бишкек, в рамках которого он принял участие и в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, и встрече «ШОС плюс».

Главы государств, кроме того, приняли совместную Декларацию о высоком развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Подписано 32 двусторонних документа, в частности, соглашения о режиме кыргызско-китайской государственной границы и строительстве автомобильного пограничного моста через контрольно-пропускной пункт «Бедель».

Стороны утвердили план действий по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2027–2030 годы и соглашение об обслуживании участников трансграничной межбанковской платежной системы. Одной из центральных тем переговоров стало строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

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Потери товаров предпринимателями Кыргызстана в результате атак на склады компании Wildberries в России оценены, по предварительным данным, в $65 млн, информирует министерство экономики и коммерции КР. Об ущербе заявили 460 предпринимателей — 126 производителей и 334 продавца.

Сообщается, что Wildberries уже начала частичные выплаты пострадавшим продавцам. Министерство экономики и коммерции Кыргызстана и компания «РВБ» создали оперативный штаб, уточняющий потери предпринимателей республики, и обсуждают меры для их поддержки.

Таковыми могут стать временное освобождение предприятий швейной и текстильной отрасли и продавцов на маркетплейсах стран ЕАЭС от единого налога. Речь также о возможности введения кредитных каникул, реструктуризации кредитов и отсрочке различных платежей.

Таджикистан

Россия ликвидирует в РТ последствия деятельности урановых производств. В частности, информирует «Азия-плюс» со ссылкой на научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0» (одно из крупнейших профессиональных СМИ об атомной отрасли в РФ, странах СНГ и Евразии), «Росатом» приступил к реабилитации одного из крупных объектов уранового наследия в Истиклоле. Главная задача проекта – улучшение экологической ситуации на территории бывшего промышленного объекта и создание условий для его дальнейшего безопасного использования; повышение качества жизни местных жителей.

Это не первый проект «Росатома» в Истиклоле. В 2023 году специалисты компании завершили рекультивацию нескольких объектов площадки «Табошар» – отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ.

Кроме Таджикистана, «Росатом» занимается восстановлением объектов уранового наследия в Кыргызстане. Работы проводятся с учетом международных стандартов и норм радиационной безопасности МАГАТЭ.

Следующим объектом в Согдийской области, где планируется проведение аналогичных мероприятий, станет хвостохранилище в Адрасмане.

Табошар (ныне Истиклол) был одним из центров добычи и переработки урана в Советском Союзе. После его распада часть объектов урановой промышленности осталась без полноценного обслуживания, что создало экологические риски для отдельных территорий региона. Работы по их восстановлению проводятся в рамках международных проектов по ликвидации последствий уранового наследия.

Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиеев объявил о запуске в Узбекистане семи масштабных национальных программ, – сообщает пресс-служба главы государства. По его словам, страна избавилась от таких проблем, как «хлопковое ярмо», принудительный и детский труд, ограничение на конвертацию валюты и институт прописки. В результате Узбекистан поднялся на 80 позиций в «Индексе экономической свободы», а ежегодный приток иностранных инвестиций увеличился с $2–3 млрд до $40–50 млрд. И в текущем году страна уже решит задачу, поставленную к 2030 году – довести объем ВВП до $160 млрд. Поставлена цель – к 2030 году увеличить этот показатель до $300 млрд.

О программах, анонсированных Мирзиеевым. Это, в том числе, развитие образования; здравоохранения – госрасходы на эту сферу в течение пяти лет доведут до 5% от ВВП, а государственное медицинское страхование охватит все домохозяйства. Еще одна программа предусматривает переход экономики на модель высоких технологий. В ближайшие десять лет планируется привлечь в страну $450 млрд иностранных инвестиций, создать два миллиона высокодоходных рабочих мест в промышленности и довести объем ВВП на душу населения до $10 тыс.

Обнародованы также программы в сферах экологии, судебной системы и верховенства закона, включая усиление мер по борьбе с киберпреступностью, теневой экономикой и дискриминацией прав женщин и детей; развития районов; повышения международного авторитета Узбекистана как страны мира и дружбы.

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В подвальном помещении многоквартирного дома в Фергане обнаружен бассейн, в котором разводили сиамских акул, передают центрально-азиатские СМИ. Одному из жильцов удалось не только самовольно захватить общедомовую территорию, но и незаконно подключить инженерные коммуникации – вплоть до поддержания в воде оптимальной температуры.

В отношении собственника оформлен административный протокол, назначен штраф в размере 6,6 млн сумов. Мужчину также обязали освободить подвал в течение 15 дней и привести его в первоначальное состояние.

Местом обитания сиамских акул считается Юго-Восточная Азия. В природе они обитают в пресных водах при температуре около +28 градусов.