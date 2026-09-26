В 2018–2026 годах в Азербайджане были реализованы пять крупных пакетов социальных реформ. Ежегодный дополнительный финансовый объем составил 8 млрд манатов, реформы охватили около 4 млн человек. Об этом на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, за этот период минимальная зарплата выросла в 3,1 раза, минимальная пенсия — в 2,9 раза, среднемесячная пенсия — в 2,6 раза. Объем социальных пособий и президентских пенсий увеличился в пять раз и достиг 2,1 млрд манатов.

Число трудоустроенных выросло в 3,6 раза, участников программы самозанятости — в 2,7 раза, профессиональной подготовки — в 7,1 раза. Количество трудовых договоров увеличилось на 44,6% и достигло 1,86 млн, а фонд заработной платы вырос в 3,4 раза.

Анар Алиев также отметил цифровизацию социальной сферы.