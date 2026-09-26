Развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, которые повлекут гибель миллиарда человек, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC News.

«ИИ, безусловно, достаточно силен, чтобы управлять событиями, которые, как вы знаете, приводят к миллиарду смертей», — сказал Гейтс.

По его словам, одного саморегулирования ИИ-компаний недостаточно. Он призвал власти США принять соответствующее законодательство, а также подключить правоохранительные органы и политиков к контролю и мониторингу развития технологии.