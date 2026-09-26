Завтра, 27 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днем — 26–29° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75%, днем — 50–60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14–19° тепла, днем — 28–33° тепла, в горах ночью — 8–13° тепла, днем — 18–23° тепла.