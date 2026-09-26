Сотрудники Астаринской таможни пресекли попытку транзитной перевозки почти 52 кг наркотических средств из Ирана в Россию через территорию Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Отмечается, что на Астаринском таможенном пункте пропуска был задержан грузовой автомобиль, осуществлявший перевозку персиков из исламской республики в направлении РФ.

Досмотр транспортного средства проводился с применением стационарного рентгеновского сканера и специально обученной служебной собаки.

В результате проверки в 104 свертках, упакованных в виде персиков, была выявлена марихуана общей массой 51 кг 906 г.

По данному факту проводятся следственные мероприятия.