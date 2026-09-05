Впервые в истории Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX в ней примут участие ведущие американские компании оборонной промышленности.

Как сообщили организаторы выставки, которая пройдет 30 сентября – 2 октября в Баку, участие в ADEX 2026 уже подтвердили более 200 компаний из более чем 20 стран.

Особое внимание в этом году уделено расширению американского представительства. Впервые свою продукцию и технологические решения на выставке представят американские компании SIG SAUER и Lockheed Martin.

Кроме того, в ADEX 2026 впервые примут участие компании из Великобритании и Германии. Германию, в частности, представит один из крупнейших европейских производителей оборонной техники Rheinmetall.

Организаторы отмечают, что расширение состава участников свидетельствует о росте международного интереса к ADEX и укреплении роли выставки как площадки для военно-технического сотрудничества.

Всего участие в выставке подтвердили 32 официальные делегации из 26 стран.

В рамках ADEX 2026 будут представлены авиационные и беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, технологии C4ISR, современные образцы вооружения, боеприпасов и военной техники.

В этом году экспозиция также впервые расширится за счет использования 5-го павильона Баку Экспо Центра, а 4-й павильон будет полностью отведен под национальную экспозицию Азербайджана.