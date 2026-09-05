Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в руководстве которой подозревают чиновника Офиса генерального прокурора Украины. Об этом НАБУ сообщило 4 сентября в Telegram. По данным антикоррупционных органов, организация может быть причастна к «крышеванию» сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В НАБУ не называют имя фигуранта, впрочем, по данным источников «Украинской правды» в бизнесовых кругах, НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента Офиса генпрокурора (ОГП) Сергея Кропиву. Тут стоит указать на то, что с января по июнь 2022 года С. Кропива был советником генерального прокурора в патронатной службе ОГП.

А в июне 2022 года произошло его стремительное повышение. Тогдашний генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова своим приказом создала новый департамент, отвечавший одновременно за организацию и процессуальное руководство расследованиями преступлений, посягающих на функционирование экономики и кибербезопасность государства. Штат нового подразделения составлял 77 человек против 41 в расформированном подразделении. Руководителем нового департамента без конкурса был назначен Сергей Кропива.

Тут уместно напомнить, что в декабре 2020 года НАБУ публично заявило, что сама И. Венедиктова внесла изменения в группу прокуроров по делу о возможном предоставлении неправомерной выгоды бывшему депутату Максиму Микитасю. Эти действия фактически помешали НАБУ и САП своевременно завершить процессуальные действия в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Антикоррупционные активисты прямо обвиняли Венедиктову в попытке сорвать расследование НАБУ против Татарова.

Того самого Татарова, который в период президентства Виктора Януковича, в 2011–2014 годах, занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины — начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений. И Татаров был одним из публичных представителей МВД, которые оправдывали действия силовиков и распространяли официальную версию событий, выгодную власти Януковича.

Например, после ночного штурма Майдана 11 декабря 2013 года он утверждал, что милиция не применяла силу к протестующим, а лишь расчищала территорию для проезда транспорта. После нападения на Татьяну Чорновол он также допускал версию о провокации. Но особенно резонансными стали его заявления в феврале 2014 года о том, что погибшие могли быть застрелены людьми из числа самих протестующих. И вот этот самый Татаров до сих пор занимает пост заместителя руководителя Офиса президента Украины.

И расследованию дела против него препятствовала та самая И. Венедиктова, благодаря которой вне конкурса на пост начальника кибердепартамента ОГП был назначен С. Кропива. Получается, что НАБУ сейчас сводит счёты и с С. Кропивой, и с И. Венедиктовой, и с О. Татаровым. Но ведь и И. Венедиктову, и О. Татарова на высокие должности назначал президент Украины Владимир Зеленский. К которому у украинского общества, независимых СМИ, антикоррупционеров накопилось очень много вопросов.

В том числе и в связи со скандалом между двумя украинскими спецслужбами — ГУР МО и СБУ. Дело в том, что заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов заявил, что 23 августа его похитили представители СБУ, представившись правоохранителями. По его словам, во время допросов, которые проводились в камере на территории «режимного объекта», ему угрожали и обвиняли в сотрудничестве с ФСБ, в частности в том, что Каплунов организовывал встречи командира РДК с российскими спецслужбами.

Позже СБУ опубликовала доказательства по этому делу и рассказала, что заместитель командира РДК должен был организовать в Киеве убийство российского оппозиционера и еще нескольких украинских военных. Сам Каплунов утверждает, что был вынужден признать обвинения, но уверяет, что это неправда и что причиной дела против него являются попытки СБУ дискредитировать заместителя командира «Спецподразделения Тимура» Дмитрия Иванова и руководителя ОП Кирилла Буданова, который ранее был главой ГУР МО.

Как ни крути, теперь стало очевидным, что имеет место личный конфликт между временно исполняющим обязанности председателя СБУ Александром Покладом и Кириллом Будановым, который, даже будучи главой ОП, продолжает контролировать ГУР МО. Да, Печерский районный суд Киева уже избрал меру пресечения военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову, которого подозревают в причастности к перестрелке на улице Шумского. Кроме того, меру пресечения суд избрал и военнослужащему Службы безопасности Украины Назару Верхоле.

Но все эти меры очень напоминают попытку махать кулаками после драки. Ведь конфликт уже случился, он произошел в самом центре Киева, и он продемонстрировал, что даже между такими важными силовыми структурами, как ГУР МО и СБУ, есть жесткий конфликт. А это — удар уже по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ведь получается, что он не сумел предотвратить переход конфликта между силовыми структурами в открытую плоскость.

«Пока президент выбрал путь фиксации „боевой ничьей“. Похоже, что с обеих сторон назначат виновных, уволят заместителей руководителей СБУ и ГУР (кстати, будет интересно, кого именно уволят, особенно в ГУР, и как это повлияет на аппаратные взаимоотношения в этих структурах). Что касается главных, хотя и не прямых участников этого конфликта, то президент Зеленский не может отказаться ни от Буданова, ни от Поклада. Оба они принципиально важны для него — как в контексте расследований НАБУ, так и в качестве ключевых элементов той системы сдержек и противовесов, которую он выстроил после увольнения Андрея Ермака», — такую запись в этой связи на своей странице в Facebook оставил и политолог Александр Фесенко. И с ним сложно не согласиться.