Сегодня демократический западный мир страдает некоей неизвестной науке болезнью. Болезнь носит простое название — поучать других тому, чему не следуют сами западные «учителя». Они в поте лица занимаются имитацией бурной деятельности во имя демократии, прав человека, свободы слова и так далее. Но это еще полбеды. Сама беда — целиком, как неразрезанный арбуз, — заключается в том, что всем остальным странам мира читает нотации «элита планеты», которая на поверку оказывается полной противоположностью тому образу, который сама же себе и создала.

Эти «учителя» с особым удовольствием объясняют другим народам, как нужно жить, какие ценности соблюдать и каким принципам следовать. При этом почему-то забывают посмотреть на собственные действия. Получается удивительная ситуация: те, кто громче всех говорит о правилах, сами зачастую считают себя вправе эти правила не соблюдать.

Возьмем, к примеру, французов. Кто же не приходит в восхищение от одного названия? В нем есть все: начиная от интриг во французском дворе, непревзойденного Дюма, Вольтера прошлых веков и Коко Шанель недавнего прошлого. Все эти символы не могут не вызвать восторг. Но, к сожалению, времена меняются, и это се ля ви.

Франция сегодня — не та. Нет гениальных писателей и философов (да простит нас Макрон), нет особой лепты ни в какой области человеческой жизнедеятельности. Но вот в написании бесполезных и смешных документов французские государственные мужи, кажется, действительно «набили руку». В этом деле они проявляют завидное постоянство. Впрочем, довольно лирики, и перейдем к сути.

Вы не поверите, но мэр Сен-Жюст-Сен-Рамбер (департамент Луара, восток Франции) Оливье Жоли думает, что он властен над насекомыми. А комары, особенно тигровые, и вовсе потенциальные преступники. Иначе как объяснить «мудрое» распоряжение, согласно которому тигровым комарам летать над коммуной отныне запрещено. При отказе выполнить требование насекомое будет «привлечено к ответственности».

Можно, конечно, предположить, что французский чиновник решил таким образом войти в историю. Ведь далеко не каждому удается издать документ, который способен вызвать улыбку далеко за пределами собственной коммуны. Но факт остается фактом: борьба с комарами теперь, судя по всему, относится к числу важнейших государственных задач.

Мы понимаем, что экология, «Гринпис», мир во всем мире и так далее — это важно. Но вот тезка салата, который возомнил себя «повелителем жужжащих и раздражающих», судя по всему, давно не посещал психиатра.

А теперь серьезно. Дело даже не в том, что это нелепое распоряжение в бумажном виде будет тотчас сожрано тигровыми комарами. Недаром же, тигровые. Проблема в другом: все эти многочисленные указы, резолюции и требования нацелены на одно — показать собственную значимость. Посудите сами. Сколько раз Национальное собрание Франции выносило антиазербайджанские резолюции? Вони от этих потуг было много, а результата — ноль. И не могло быть априори. Согласитесь, если какой-то французский мэр – представитель народа, указывающего как нам жить, — грозит привлечь к ответственности комаров, то медицина тут бессильна.

Именно поэтому возникает закономерный вопрос: чего стоят все эти громкие заявления и документы, если за ними нет реального влияния? Бумага, как известно, все терпит. А вот реальность далеко не всегда подчиняется красивым формулировкам и политическим декларациям. Ну вот как на это реагировать? Что возьмешь с народа, который променял «свободу, равенство и братство» на прагматичную борьбу с тигровыми насекомыми?

Кстати, каков указ, такие же и требования. Вот во Франции то и дело поднимают вопрос о «невинных» лидерах карабахской хунты. Так они могут говорить. Мало того, они периодически выступают с какими-то декламациями. А вот тигровым комарам говорить не положено. Не потому, что не хотят, а потому, что не могут в силу физиологических особенностей.

И если мыслить французскими категориями, которые периодически пытаются оправдать военных преступников карабахской хунты, требуя их освобождения, то кто выступит против чиновничьего произвола в отношении «несчастных» тигровых комаров? Ведь если одни получают право бесконечно рассуждать о чужих проблемах, выносить оценки и принимать резолюции, то почему другим нельзя даже заметить очевидное? И комары и главари карабахской хунты – твари. Просто, первые – Божие твари.

Впрочем, какие времена — таков и указ. И остается только надеяться, что когда-нибудь политическая реальность вновь станет важнее громких заявлений, а здравый смысл возьмет верх над желанием глупцов постоянно кого-то учить. Хотя в это верится с трудом.

Но мы хотим обратиться к французским чиновникам с дружеским советом: если вас даже комары не слушаются, то какого уважения вы ждете на внешнеполитической арене? И это вовсе не шутка.