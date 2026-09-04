Совет директоров Volkswagen утвердил масштабную программу сокращения расходов, предусматривающую увольнение 50 тысяч сотрудников, сокращение модельного ряда вдвое и прекращение выпуска автомобилей на четырех заводах.

Реструктуризация предложена главой концерна Оливером Блуме на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей и последствий американских пошлин.

Volkswagen назвал программу «самой масштабной трансформацией» в своей истории. Сейчас в концерне работают около 650 тысяч человек. В первом полугодии прибыль компании после уплаты налогов упала на 30%.