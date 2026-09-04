В ближайшие месяцы на планете резко усилится Эль-Ниньо — природное климатическое явление, связанное с аномальным нагревом поверхностных вод в центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Оно способно менять погодные условия на огромных территориях и провоцировать жару, засухи, наводнения и нарушения привычного режима осадков.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что нынешний эпизод Эль-Ниньо достигнет «очень мощного» уровня. Вероятность того, что он сохранится как минимум до февраля, оценивается почти в 100%.

Пик явления ожидается в конце 2026 года, однако его последствия могут ощущаться и в 2027-м. По прогнозу ВМО, с сентября по ноябрь температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться практически на всей суше.

Особое беспокойство специалистов вызывает температура воды в Тихом океане. Средние аномалии температуры поверхности моря с мая по июль составляли около плюс 1,5 градуса, а к концу июля — середине августа отдельные недельные показатели достигали плюс 2,2–2,6 градуса выше нормы.

ВМО предупреждает, что усиление Эль-Ниньо повышает риск экстремальной жары, сильных засух и наводнений. Наиболее уязвимыми могут оказаться сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и системы водоснабжения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Эль-Ниньо «разрастается прямо на наших глазах», а температура поверхности моря продолжает расти.

Глава ВМО Селеста Сауло также предупредила, что столь мощный климатический эпизод способен нанести серьезный удар по отдельным регионам и мировой экономике.

Эль-Ниньо обычно возникает каждые два–семь лет и длится примерно от девяти до двенадцати месяцев. Само по себе явление является естественным, однако ученые отмечают, что на фоне общего глобального потепления его последствия могут становиться более выраженными.