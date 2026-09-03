Азербайджан и Казахстан обсудили расширение транспортно-логистического сотрудничества и увеличение транзита казахстанских энергоресурсов через азербайджанскую территорию, сообщает посольство Казахстана в Азербайджане.

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов и посол Казахстана в Баку Алим Байель рассмотрели вопросы строительства совместного интермодального терминала в порту Алят, поставок казахстанских локомотивов и вагонов в Азербайджан, строительства судов для Казахстана на Бакинском судостроительном заводе, а также дальнейшего развития Бакинского зернового терминала в порту Говсан.

Отдельное внимание было уделено увеличению транзита казахстанских энергоносителей через Азербайджан, а также развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов и развитие экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, созданного в 2024 году.

Отмечалось, что создание совместных производств позволит увеличить товарооборот между двумя странами.