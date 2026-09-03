Уже со следующего месяца медики в Азербайджане начнут получать зарплату в два раза больше прежней. Отметим, что накануне глава Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Анар Байрамов объявил о повышении оклада медицинского персонала и врачей, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.

Так, с 1 сентября повышается заработная плата 72 212 медицинских работников. Годовой фонд оплаты труда увеличится на 189 млн манатов. Данное решение принято по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой и по соответствующему поручению президента Ильхама Алиева.

Медицинский персонал государственных больниц, делясь впечатлениями, говорит, что данное решение стало для них самым настоящим сюрпризом. Как прокомментировала Minval Politika участковый педиатр Городской детской поликлиники № 7 Наргиз Намазалиева, финансовое обеспечение для нее имеет немаловажное значение и является большим стимулом для врачей.

«Действительно, это решение нас очень обрадовало. Медицинское образование я получила в Турции. Моя сестра тоже училась в Турции, и сейчас работает там врачом-специалистом. Я, сравнивая себя с сестрой, всегда говорила: «Мы окончили один и тот же университет, но ты осталась там, и получаешь больше». Теперь, думаю, мы уже сможем хотя бы в какой-то степени приблизиться к их уровню. Для нас это еще и дополнительный стимул работать над собой и повышать свою квалификацию. Ведь медицина — это такая сфера, в которой необходимо постоянно развиваться. То, чему я училась 6 или 10 лет назад, сегодня уже может быть неактуально. Наука развивается каждый день, появляются новые методы диагностики и лечения. Поэтому мы должны постоянно совершенствовать свои знания, проходить курсы, участвовать в конференциях. Безусловно, повышение заработной платы нас очень радует. Это очень своевременно решение», — комментирует педиатр.

Прежде, до повышения, после вычета налогов зарплата Намазалиевой составляла 917 манатов. Она отметила, что повышение зарплаты — не единственный плюс в сфере медицине, наблюдаемый в последние годы. После учреждения TƏBİB поток людей в частные клиники уменьшился. Малообеспеченные граждане получили доступ к качественной медицине. Кроме того, теперь в поликлиниках используются вакцины европейского производства (раньше были индийские), все анализы проверяются в квалифицированных лабораториях и т.д. В результате реформ поток пациентов в государственные медучереждения вырос, отметила Намазалиева.

В свою очередь медсестра детской поликлиники № 1 Мяляк Микаиллы уверяет, что последние годы ее зарплаты в размере 600 манатов хватало только на дорогу. В следующем году исполнится 30 лет, как Микаиллы работает медсестрой. По ее словам, зарплата медицинского персонала всегда была невысокой, но никогда ей и в голову не приходило оставить работу. Она трудилась с энтузиазмом. А теперь, после того, как повысили оклад, появился новый стимул.

Отметим, что реформа охватит 36 041 работника среднего и 20 367 работников младшего медицинского персонала, 8 675 врачей, оказывающих амбулаторную помощь, а также 7 129 врачей, занятых в сфере первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи, анестезиологии и реаниматологии. В эту категорию также входят врачи узких специальностей, дефицит которых наблюдается в регионах.

Наибольшее повышение предусмотрено для детских анестезиологов-реаниматологов, работающих в регионах. Их ежемесячная зарплата увеличится с 1 450 до 3 тыс. манатов — на 107%. Заработная плата неонатологов повысится с 1 450 до 2 400 манатов. Прибавка составит 950 манатов, или 66%. Врачи, занимающиеся гемодиализом, будут получать 2 250 манатов вместо 1 450 манатов — на 800 манатов, или 55% больше.

В регионах, испытывающих дефицит врачей, зарплата специалистов в области акушерства и гинекологии, нейрохирургии, детской и сердечно-сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии повысится с 1 450 до 2 150 манатов. Таким образом, прибавка составит 700 манатов, или 48%. Ежемесячная заработная плата 36 041 работника среднего медицинского персонала увеличится на 17%, а 20 367 сотрудников младшего медперсонала — на 18%.

При пересмотре зарплат отдельно учтена ответственность руководящего и старшего медицинского персонала. В частности, дифференцированное повышение предусмотрено для главных медицинских сестер — в зависимости от категории лечебного учреждения. При этом учитывается их роль в организации работы среднего и младшего медперсонала, ведении медицинской документации и учета, обеспечении безопасности пациентов, инфекционном контроле и повышении качества услуг. Так, ежемесячная зарплата главной медсестры, работающей в медицинском учреждении категории 3B, увеличится с 1 454 до 2 125 манатов. Рост составит 671 манат, или 46%.