Стало известно, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила с инициативой повышения заработной платы медицинских работников системы TƏBİB.
Президент Ильхам Алиев поддержал инициативу и дал соответствующее поручение по ее реализации.
Новые правила оплаты труда действуют с 1 сентября 2026 года и охватывают 72 212 медработников. В рамках реформы годовой фонд оплаты труда системы TƏBİB увеличен на 189 млн манатов.
Размер повышения будет зависеть от должности, специальности, рабочей нагрузки, показателей деятельности и кадровой обеспеченности регионов.
Наиболее существенный рост предусмотрен для врачей первичного звена, скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов и специалистов дефицитных направлений в регионах.
Для таких специальностей также вводятся стимулирующие надбавки, а к отдельным дополнительным выплатам будет применяться коэффициент 1,3.