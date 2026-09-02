Стало известно, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила с инициативой повышения заработной платы медицинских работников системы TƏBİB.

Президент Ильхам Алиев поддержал инициативу и дал соответствующее поручение по ее реализации.

Новые правила оплаты труда действуют с 1 сентября 2026 года и охватывают 72 212 медработников. В рамках реформы годовой фонд оплаты труда системы TƏBİB увеличен на 189 млн манатов.

Размер повышения будет зависеть от должности, специальности, рабочей нагрузки, показателей деятельности и кадровой обеспеченности регионов.

Наиболее существенный рост предусмотрен для врачей первичного звена, скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов и специалистов дефицитных направлений в регионах.

Для таких специальностей также вводятся стимулирующие надбавки, а к отдельным дополнительным выплатам будет применяться коэффициент 1,3.