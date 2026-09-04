Вы еще не насытились кровью? Именно этот вопрос хочется задать тем, кто вновь пытается заняться ловлей рыбы в окровавленной воде истории. Тем, кто, не извлекая уроков из прошлого, всеми силами старается спроецировать его тени на настоящее. Вот уже как три года проект под названием «арцах» навсегда отправлен на свалку истории, но находятся люди, которые своими призывами разбавить мирную жизнь ужасами войны хотят повернуть колесо истории вспять.

Призывы к кровопролитию должны быть осуждены и немедленно пресечены. Такие двуногие существа не могут считаться людьми в понимании этого слова — не с точки зрения вида, а с точки зрения нравственности. Особенно омерзительно, когда жажда крови застилает глаза тем, кто облачен в рясу и по статусу своему должен нести свет и добро людям.

К сожалению, среди духовных сановников, особенно в Армянской апостольской церкви, находятся так называемые священнослужители, которые, напустив на себя благочестивый вид, на самом деле проповедуют идеи, способные вновь привести к кровопролитию. Одним из таких «сеющих вечное, доброе и разумное» является католикос Великого дома Киликийского Арам I, который направил послание по случаю 35-й годовщины провозглашения «арцаха».

Приведем некоторые выдержки из его послания: «Народы обращаются к прошлому, гордятся достижениями прошлого, осознают его недостатки, однако всегда — с пониманием, ответственностью и видением необходимости строить будущее на более прочном фундаменте».

Трудно не согласиться с Арамом. Но причем тут пресловутый «арцах»? Ведь идеи миацума и построения марионеточного образования на чужой земле привели к гибели десятков тысяч людей как с азербайджанской, так и с армянской стороны. И этим «достижением» прошлого должен, по мнению Арама, гордиться армянский народ? Это позор и проклятие на века. Ибо за идеями, лозунгами и разговорами о «независимости» стояли реальные человеческие жизни, разрушенные судьбы и страдания людей.

Далее Арам I пишет: «Давайте вспомним всех наших мучеников, проливших свою кровь во имя восстановления независимости Арцаха. Давайте также вспомним наших руководителей, которые действовали и служили делу дальнейшего укрепления независимости Арцаха и которые сегодня страдают в бакинских тюрьмах».

И снова мы видим, как якобы священнослужитель грешит против истины и Бога, называя оккупантов «мучениками». Он фактически причисляет чуть ли не к лику святых лидеров карабахской хунты, виновных в гибели и страданиях тысяч азербайджанцев. Получается, достаточно пролить кровь во имя определенной политической цели, причем лживой и эфемерной, чтобы после смерти в глазах ААЦ получить статус мученика?

А ведь в Книге пророка Исаии 5:20 говорится: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким!». И Арам I как нельзя лучше подходит под это определение. Ведь именно так и происходит, когда участников кровавого конфликта называют мучениками, оккупационную войну представляют как подвиг, а стремление к реваншу — как благородную цель.

Ну, и последний перл Арама I: «Недостаточно лишь помнить. Необходимо превратить эту память в борьбу — за восстановление «независимости арцаха».

Таким образом, армянский «священнослужитель» открытым текстом призывает к борьбе за восстановление «независимости арцаха». Но что означает эта борьба? К чему она должна привести, если не к новому противостоянию? Неужели снова к войне, разрушениям и смертям?

Разве истинный слуга Бога может желать столько бед невинным людям? Ответ однозначен. Человек, который действительно служит Богу, должен стремиться сохранить человеческую жизнь, а не подталкивать людей к новому кровопролитию. Такую мысль может высказать лишь приспешник Сатаны.

Память о погибших не может становиться оправданием для новой войны. Можно помнить своих погибших, скорбеть по ним и чтить их память, не призывая других людей снова проливать кровь. Иначе память превращается в оружие, а трагедия прошлого — в инструмент для новых преступлений.

История уже показала, к чему приводят идеи миацума, территориальные амбиции и попытки решить политические вопросы силой. Возвращаться к этому пути — значит сознательно игнорировать уроки прошлого. Поэтому мы вновь задаемся вопросом: вы не насытились кровью? И сами же на него ответим: нет, для подобных упырей кровь является источником жизни. И неважно, чья она: азербайджанца или армянина…