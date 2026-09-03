Секретарь Совета безопасности Армении Армен Симонян заявил, что не исключает своего визита в Баку. При этом конкретную дату он назвать пока не смог.

По словам Симоняна, главной темой его встречи 1 сентября в Бишкеке с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым стало углубление мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.