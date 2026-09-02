Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело оперативно-технические мероприятия по фактам попыток незаконного вмешательства в информационную систему «Güzəştli mənzil» Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), а также хищения денег у граждан путем обмана.

Как сообщили в МВД, по подозрению в совершении этих действий задержаны 33-летняя Гюнай Лятифова и 43-летняя Шукуфа Мирзоева.

По данным следствия, женщины с использованием различных программ искусственного интеллекта убеждали граждан, что могут помочь получить льготное жилье вне очереди. От имени MİDA они изготавливали поддельные электронные договоры купли-продажи и ипотеки, после чего передавали их гражданам за суммы от 1 000 до 9 000 манатов.

Во время обыска в квартире Мирзоевой были обнаружены и изъяты 472 поддельных договора купли-продажи льготного жилья и ипотеки, оформленных от имени MİDA.

По фактам возбуждено уголовное дело. Обе женщины привлечены в качестве обвиняемых и по решению суда арестованы.

Следствие устанавливает других возможных потерпевших и общий размер причиненного ущерба.

МВД и MİDA призвали граждан пользоваться только официальными электронными сервисами и не верить обещаниям о возможности получить льготное жилье вне очереди или за счет вмешательства в систему.