Государственные структуры, расположенные в Доме правительства в Баку, с 23 сентября перейдут на дистанционный режим работы в связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Удаленный режим продлится до 28 сентября.

Решение связано с тем, что трасса «Формулы-1» проходит в непосредственной близости от Дома правительства.

Гран-при Азербайджана пройдет в Баку 24-26 сентября.

Ранее сообщалось, что с 22 сентября в пяти школах столицы учебный процесс также организован в дистанционном формате в связи с проведением Гран-при.