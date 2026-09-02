Граждане, у которых отсутствует купчая на недвижимость, не обязаны платить муниципальный налог на имущество. Об этом в интервью Minval заявил заместитель главы муниципалитета Наримановского района Вюсал Джафарли, комментируя принцип сбора муниципального налога и меры наказания за его неуплату. Отметим, что в последние годы гражданам, не получившим выписки из госреестра недвижимости, на телефоны стали поступать оповещения о необходимости оплаты муниципального налога.

-Муниципалитеты вправе требовать от гражданина оплату налога на имущество и на землю за последние три года, а также за текущий год. Например, гражданин покупает дом, получает выписку из государственного реестра недвижимости (купчую). Он добровольно должен обратиться в муниципалитет, сообщив о регистрации имущества. В соответствии с площадью недвижимости подсчитывается размер налога. Или даже если гражданин — пенсионер или относится к другой льготной категории, там предусмотрены налоговые послабления в размере 30 манатов. То есть, если лицо должно заплатить 100 манатов, то перечисляет только 70 манатов.

— Если гражданин откажется платить муниципальный налог, что тогда?

— Муниципальный налог взимается только с квартир и земельных участков, на которые оформлена соответствующая выписка. Он начисляется один раз в год, а не ежемесячно, как иногда ошибочно полагают граждане. Если налогоплательщик отказывается погашать задолженность, сначала ему направляется предупреждение. В случае дальнейшего отказа материалы передаются судебным исполнителям, которые направляют гражданину официальное требование об оплате.

Если задолженность не погашается и после этого, к должнику могут быть применены меры принудительного взыскания. В частности, может быть наложен арест на имущество, а также установлен запрет на выезд из страны. Взыскание задолженности также может быть обращено на имущество гражданина. При этом размер долга значения не имеет: речь может идти как о 5–10 манатах, так и о 500 или 5000 манатах. Кроме того, при проведении исполнительных действий предусмотрены дополнительные расходы. Эти платежи также взыскиваются с должника.

— Тогда получается, что гражданин, у которого нет купчей, может не платить муниципальный налог?

— Если говорить о том, что человек «может не платить», то муниципалитет в целом не требует налога с имущества, на которое у гражданина нет выписки.

— А ведь бывает, что гражданам, у которых нет выписки, тоже приходит налоговое уведомление. Как это происходит?

— Такое действительно бывает, но в очень редких случаях. В определённой степени это может быть связано с системной ошибкой. Муниципалитет получает информацию об объектах недвижимости от Государственной службы по вопросам имущества. Если в данных по какой-то причине оказывается некорректная информация, гражданину может быть направлено такое уведомление.

Есть ещё один важный момент: согласно законодательству, налоговые уведомления уже должны направляться гражданам в электронной форме. В настоящее время система работает частично в электронном формате, однако с 1 января 2027 года уведомления будут полностью переведены в электронную форму.

Вопрос в том, что есть граждане, которые вообще не платят муниципалитету налог. В социальных сетях даже ведут пропаганду: «Не платите, зачем это нужно, что вы делаете? Я видел и такое».

Но муниципалитет начисляет налог законно. Напрямую оплата муниципального налога не осуществляется. Всё перечисляется в бюджет муниципалитета в системе по налоговому коду плательщика. А Главном управлении по работе с муниципалитетами Министерства юстиции контролируются все эти процессы.

— Как рассчитывается этот муниципальный налог?

— Сумма налога меняется согласно коэффициенту, установленному в зависимости от зоны проживания. Так, коэффициент равный 1, составляет 40 гяпиков. Решением Кабинета Министров территория Баку разделена на зоны. Например, на территории муниципалитета Наримановского района есть участок, где с гражданина в качестве налога мы берем по 40 гяпиков за квадратный метр, а есть участки, где стоимость муниципального налога составляет 52 гяпика.

Как происходит расчет? В выписке гражданина написано, что у него дом площадью 100 кв.м., включающей как жилые, так и нежилые зоны (коридор, балкон, санитарные узлы и т.д.). Учитывая это, 30 кв.м вычитается из площади общей территории, остается 70 кв.м. Если квартира в Наримановском районе находится в определенной зоне, то эти 70 кв.м умножаются на 40 гяпиков за квадратный метр, и в результате размер годовой оплаты составляет 28 манатов. Оплатить эту сумму можно в два этапа: половину до 15 августа, а половину до 15 ноября. А после этого, в случае неоплаты ежедневно начисляются пени в размере 0,1%, что прибавляется к сумме налога. Тут нет возможности отказаться от оплаты.

В законодательстве также закреплено, что налог является безвозмездным и обязательным. Я говорю это не для того, чтобы защитить муниципалитет. Граждане иногда задают вопрос: «Налог собирают, но куда направляются эти средства?»

Чтобы получить ответ, достаточно ознакомиться с нашей деятельностью на официальном сайте муниципалитета и на страницах в социальных сетях. Я всегда рекомендую гражданам это делать. Несмотря на то, что наша деятельность открыта и регулярно освещается, есть такие, кто не располагает информацией.

У нас есть отчётность. Мы показываем гражданам, на что расходуются собранные средства. Зайдите в Facebook, на страницу муниципалитета Наримановского района, там регулярно публикуется информация о нашей деятельности: об оказании помощи семьям шехидов, поддержке социально уязвимых групп населения, благоустройстве района, асфальтировании дорог и других мероприятиях.

Посмотрите, какие работы ведутся, какие проекты реализуются. Если после этого вы увидите, что муниципалитет действительно не выполняет свои обязанности, тогда у вас будет полное право спросить: «Вы взимаете с меня налог, но на что вы его расходуете?»

— Каким максимально должен быть долг, чтобы дело передали исполнителям?

— Нет такого понятия, как «максимальная сумма». Скажем, у гражданина есть вилла площадью 1500 кв. м. При расчете по 40 гяпиков за квадратный метр размер муниципального налога составляет 600 манатов. Обычно из-за 25, 30, 50 манатов дела судебным исполнителям не передаются. Мы делаем это, когда сумма долга более внушительная.