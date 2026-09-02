С 5 по 21 сентября 2026 года будет активен метеорный поток ε-Персеиды, пик которого ожидается 9 сентября. Об этом сообщает кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Скорость метеоров при входе в атмосферу достигает 64–65 км/с. Радиант потока расположен в созвездии Персея, однако сентябрьские ε-Персеиды не связаны с известными августовскими Персеидами.

При наблюдении из Баку метеорный поток появится примерно в 19:32 над восточной частью горизонта и останется активным до утра. Наиболее благоприятным временем для наблюдений станет ночь на 9 сентября, особенно период после полуночи и часы перед рассветом. В это время радиант метеорного потока будет находиться достаточно высоко над горизонтом.

При благоприятных погодных условиях можно будет наблюдать около 4 метеоров в час. Максимум активности метеорного потока придется на период, близкий к фазе новолуния. Поэтому лунный свет практически не будет мешать наблюдениям, что значительно улучшит условия для их проведения.